Serie A, guai in arrivo per tre top club: la UEFA può bloccare il mercato

Serie A, tre top club rischiano una brutta batosta da parte della UEFA. Le società potrebbero vedersi bloccare il mercato.

Il calciomercato in Serie A è pronto a riservare ancora sorprese. Nonostante i top club si siano già ampiamente mossi con nuovi acquisti e tante novità per i tifosi e gli allenatori, la sensazione è che qualcosa possa ancora cambiare. C’è tempo fino al gong finale del mercato dell’estate 2022 e qualche club, con ogni probabilità, proverà a chiudere ancora colpi in entrata ed in uscita.

Oltre ad uno scatenato Monza, i colpi più eclatanti li ha messi a segno il Napoli di Luciano Spalletti, l’Inter di Simone Inzaghi, la Roma di Josè Mourinho e la Juventus di Massimiliano Allegri. Anche il Milan si è rinforzato, ma ovviamente, lista della spesa alla mano, sembra essere un attimino indietro rispetto alle dirette avversarie.

La UEFA può punire tre club di Serie A: Juve, Roma e Inter rischiano grosso

Proprio Inter, Roma e Juventus, però, potrebbero pagare a caro prezzo le proprie scelte sul mercato. Il motivo? Lo racconta il ‘Times’ sulle proprie pagine, riferendo che a settembre ben venti club europei potrebbero finire nel mirino della UEFA a causa del mancato rispetto del Fair Play Finanziario. Tra questi ci sono anche i bianconeri, i nerazzurri ed i giallorossi.

Gli ultimi due club appena citati rischierebbero una sanzione pecuniaria salatissima e, addirittura, delle limitazioni sul mercato. Per il club bianconero, invece, la situazione è ancora più complessa visto che Andrea Agnelli e la UEFA sono già in combutta per la questione Superlega. Chiaramente, i guai non sono solo per i tre club italiani. Anche Paris Saint-Germain, Marsiglia, Arsenal, Barcellona, potrebbero rischiare una sanzione per aver sforato i paletti del FPF nella stagione 2021/2022. Dal 2023, inoltre, la UEFA ha in programma un sistema che limiterà gli ingaggi dei calciatori, le commissioni per gli agenti e le spese per i trasferimenti.