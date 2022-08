Milan, Maldini cala l’asso: rinnovo e ingaggio raddoppiato, rossonero blindato

Il Milan, oltre a potenziare la rosa, ha intenzione di blindare una delle colonne portanti della squadra: pronto un ingaggio raddoppiato.

Giornata di lavoro intensa per la dirigenza del Milan. La squadra di Stefano Pioli, reduce dal pareggio ottenuto sul campo dell’Atalanta, tornerà ad allenarsi soltanto domani in vista della sfida casalinga in programma sabato contro il Bologna. Paolo Maldini e Frederic Massara, al contrario, risultano impegnati in una serie di trattative tese a potenziare la rosa rossonera e renderla più profonda.

A centrocampo, ad esempio, va ancora ingaggiato il sostituto di Franck Kessie. Sfumato Renato Sanches (accasatosi al Paris Saint Germain), ora i riflettori sono puntati su Jean Onana del Bordeaux. I contatti sono stati avviati e la fumata bianca, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, non appare lontana. I francesi, per lasciarlo andare, chiedono tra i 5 e i 6 milioni comprensivi di bonus.

Una cifra alla portata del Milan, che oggi in sede ospiterà l’entourage del mediano classe 2000 autore nella scorsa stagione di 3 gol e 2 assist in 23 apparizioni complessive in campionato. La formula individuata è quella del prestito con diritto di riscatto. L’intesa, come detto, è vicina ma intanto il club sta continuando a seguire pure Aster Vrancks del Wolfsburg. E non finisce qua, perché a breve si proverà a blindare Ismael Bennacer.

Milan, Maldini pronto a blindare Bennacer

L’algerino è stato tra i principali protagonisti nella cavalcata verso lo scudetto e domenica ha siglato la rete che ha consentito alla propria squadra di evitare la sconfitta a Bergamo. Il suo contratto scade nel 2024 e l’intenzione di Maldini e Massara, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, è quello di estenderlo almeno fino al 2026.

Per l’ex Empoli, in particolare, è pronto anche un adeguamento dello stipendio fino a questo momento percepito (da 1.7 a 3.5 milioni). I colloqui scatteranno a breve, poi spetterà a Bennacer (accostato nei giorni scorsi al Liverpool) dare una risposta in merito. Il Milan del futuro prende forma, sono giorni di fuoco per Maldini e Massara.