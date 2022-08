“Doveva restare segreta”: Lecce, Corvino adirato dalle voci di mercato

Pantaleo Corvino è parso abbastanza stizzito dalle voci di mercato per il super colpo del Lecce

Il Lecce ha giocato e perso le prime due partite del campionato rispettivamente contro Inter e Sassuolo. I problemi in difesa hanno attanagliato Baroni in quest’inizio di stagione, tanto che la società ha deciso di ingaggiare Pongracic in prestito dal Wolfsburg. Il difensore croato è in cerca di rilancio e indubbiamente arriva in Salento con l’aspirazione di essere un titolarissimo. E per status e personalità, sarà proprio questo il suo percorso.

Oltre a Pongracic, il Lecce sta cercando di prelevare in prestito secco Samuel Umtiti dal Barcellona. Il difensore centrale francese, campione del mondo nel 2018, è in rottura col club catalano e, quasi distrutto dai problemi fisici, cerca un nuovo club dove giocare con continuità. L’obiettivo è trovare la forma perduta e Corvino sta lavorando per dargli questa possibilità, con il Barça che pagherebbe l’intero ingaggio.

Lecce, Corvino: “La trattativa per Umtiti doveva essere segreta”

Pantaleo Corvino ha quindi parlato del colpo Umtiti durante la presentazione di Pongracic: “Avremmo preferito che la trattativa, che sta andando avanti, restasse segreta. Dietro le trattative ci sono le idee che altri non hanno avuto e se diventa pubblica, queste idee possono diventare anche di altri. Adesso se non la porteremo a termine, diranno che volevamo solo farci pubblicità”. Il direttore del Lecce è parso molto irritato per la fuga di notizie che ha reso nota la trattativa con il Barcellona.

Ma il colpo Umtiti, per il Lecce, sembra vicinissimo alla chiusura. Nei prossimi giorni, infatti, il difensore francese dovrebbe arrivare in Italia per effettuare le visite mediche e poi firmare il nuovo contratto. Si tratterebbe di un colpaccio assoluto per Corvino che darebbe entusiasmo alla piazza.