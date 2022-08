Milan, Maldini vince ancora: colpo vicino alla chiusura

Il Milan è pronto a chiudere per il calciatore. Maldini ha ormai trovato gli accordi e si appresta a piazzare il colpo in entrata.

Il Milan continua l’opera di rafforzamento della rosa. Maldini è impegnato nel dare a Pioli una squadra che possa essere in grado di difendere lo Scudetto conquistato qualche mese fa, ma soprattutto che possa tornare ad essere competitiva in Europa.

In attesa del sorteggio che domani dirà quali saranno le tre squadre accoppiate nel girone con il Milan (ricordiamo che i rossoneri, essendo campioni d’Italia, sono stati inseriti in prima fascia), il club meneghino è appunto concentrato sul calciomercato e sugli ultimi ritocchi.

Movimenti soprattutto a centrocampo, dove il Milan cerca un mediano. Obiettivo principale individuato in Jean Onana, camerunense classe 2000 del Bordeaux, già nel giro, nonostante la giovane età, della sua nazionale. Il calciatore è seguito da diverso tempo e, a quanto pare, sta per arrivare la stretta decisiva.

Milan, stretta decisiva per Onana: ci siamo!

Stando a quanto riporta il collega Nicolò Schira, l’accordo tra Milan e Bordeaux è ormai ad un passo. Le due squadre si starebbero accordando su una cifra attorno ai 5 milioni di euro, perfettamente in linea con quella che è la valutazione al momento del calciatore. Ad Onana dovrebbero andare 1,2 milioni di euro l’anno più bonus da concordare.

Onana lascia il Bordeaux dopo una sola stagione. Arrivato la scorsa estate per una cifra attorno ai 2 milioni di euro, Onana ha vestito la gloriosa maglia dei girondini nel momento peggiore della loro storia, vista che la stagione di Ligue 1 si è conclusa con la clamorosa retrocessione in Ligue 2. Anche per questo il calciatore e il club hanno optato per una cessione. Il Milan ne ha approfittato e, a quanto pare, è pronto a chiudere il trasferimento.