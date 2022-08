Calciomercato Milan, colpo di scena: parla l’agente

L’agente dell’obiettivo di mercato di Maldini ha utilizzato parole dolci per il Milan ma non si è sbilanciato sul futuro del suo assistito Il Milan continua a muoversi alla ricerca del centrocampista con cui offrire nuove soluzioni a Stefano Pioli. I rossoneri hanno setacciato in lungo e in largo il mercato e sembrano aver individuato il calciatore con cui rinforzare la zona nevralgica.



Il giocatore in questione è Jean Onana, centrocampista del Bordeaux, formazione precipitata nella Ligue 2 francese. Il classe 2000 si è distinto in Ligue 1 con la squadra blu marino. L’agente di Onana, Igor Campedelli, ha parlato del suo assistito a calciomercato.it in onda su TVPlay.



Milan, agente Onana: “Serve accordo tra i club, i rossoneri non hanno bisogno di presentazioni”

Jean Onana potrebbe diventare l’ultimo tassello a centrocampo del Milan. Il calciatore sembra aver acquisito la pole per diventare rossonero. A Calciomercato.it, in onda su TVPLAY ha parlato di lui il suo agente Igor Campedelli: “Jean è un calciatore moderno. Parliamo di un centrocampista di grande forza fisica. Giocatore dominante specie nei duelli aerei. Inoltre è molto dinamico e questa è una caratteristica che piace molto agli allenatori. Segue tantissime partite e ha una grande conoscenza dei colleghi. Dunque è anche consapevole che la Serie A sia uno dei migliori campionati in Europa. Arrivare in Italia per lui sarebbe una prova di maturità dal punto di vista tecnico tattico”.



Campedelli ha poi paragonato Onana a “Zakaria”, sebbene ha sottolineato i paragoni non gli piacciano. Non si è invece sbilanciato sulla chiusura della trattativa: “Sono le due società che devono trovare un accordo per cui a noi non rimane che attendere. Jean ha sentito Adli ma non penso il Milan abbia bisogno di presentazioni da parte di qualcuno. In rossonero avrebbe le qualità per lottare per un posto da titolare e anche ottenerlo”.