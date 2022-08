Calciomercato Milan, beffa inattesa per Maldino: il colpo è sfumato

Il Milan deve ancora piazzare due colpi tuttavia la trattativa per l’obiettivo seguito da tempo è saltata: Maldini cambia strategia.

Ancora due colpi, da piazzare entro il primo settembre. Il Milan, in questi giorni, sta lavorando in maniera intensa al fine di regalare ulteriori innesti al tecnico Stefano Pioli prima della conclusione della sessione estiva del mercato. Servono, in particolare, un difensore in grado di prendere il posto di Alessio Romagnoli ed un centrocampista, per caratteristiche, simile a Franck Kessie. Diversi i profili al vaglio, tuttavia alcune trattative si sono complicate nelle ultime ore.

Japhet Tanganga, ad esempio, è quanto mai distante dai colori rossoneri. Il Tottenham, infatti, non intende cederlo in prestito con diritto di riscatto e preferisce monetizzare il suo addio. Per il classe 1999 ha iniziato quindi a muoversi il Nottingham Forest, disposto a mettere sul piatto almeno 25 milioni. Una cifra ritenuta congrua dal direttore sportivo degli Spurs Fabio Paratici, il quale a breve cercherà di concludere l’operazione.

Il calciatore, dal canto suo, ha fatto sapere di gradire il trasferimento in Italia ma, per concretizzare il suo sogno, servirà uno scatto importante da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara. Difficile che accada, perché i Campioni d’Italia hanno a disposizione un budget compreso tra gli 8 e i 10 milioni. Una cifra che dovrà bastare per prendere pure un rinforzo della linea mediana: il preferito era Raphael Onyedika ma il suo sbarco a Milano, alla luce degli ultimi sviluppi, può essere considerato sfumato.

Milan, niente Onyedika: un altro club è in vantaggio

Il nigeriano, stando a quanto riportato nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, è ad un passo dal Bruges. I contatti con il Midtjylland sono stati avviati ed i belgi, al momento, risultano essere in pole position nella corsa verso il centrocampista. Ecco perché il Milan proverà a concentrarsi su Jean Onana ma anche in questo caso le difficoltà non mancano.

Il Bordeaux, infatti, chiede 6 milioni netti più uno di bonus e una percentuale sulla sua eventuale rivendita. Maldini e Massara proveranno ad ottenere uno sconto: la fumata bianca è ancora possibile ma servirà diplomazia. La concorrenza del Feyenoord e del Nantes, alla finestra in attesa di farsi avanti in maniera ufficiale, spaventa relativamente. Il tempo, però, scorre e gli obiettivi raggiungibili sono sempre meno. Pioli necessita di forze fresche.