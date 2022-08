Calciomercato Monza, Galliani corre ai ripari dopo la batosta: ennesimo colpo

Il Monza nei prossimi giorni proverà a regalare al tecnico Stroppa almeno un altro rinforzo: avviati i contatti, Galliani si è attivato.

Il Monza prova a ripartire dopo le due sconfitte rimediate in altrettante gare di campionato. Ora la concentrazione è rivolta alla prossima sfida in programma venerdì alle ore 18.40, che vedrà i brianzoli ospitare l’Udinese. Un crocevia importante per il club che, nel giro di pochi giorni, proverà a regalare al tecnico Giovanni Stroppa ulteriori elementi tesi a rendere più competitiva la rosa a sua disposizione.

L’infortunio di Andrea Ranocchia, ad esempio, rende prioritario l’ingaggio di un nuovo difensore. L’ex Inter, a causa della frattura composta del perone rimediata domenica in occasione della sfida persa per mano del Napoli, rischia di dover restare ai box per almeno 3 mesi. Da qui la necessità di prendere un calciatore esperto che conosca bene il campionato di Serie A.

Diversi i profili al vaglio della società biancorossa, tra cui quello di Kevin Bonifazi. Il classe 1996 fin qui è stato impiegato in entrambe le partite disputate dal Bologna (134 minuti complessivi in campo) ed ha un contratto con la società felsinea fino al 2025. Il Monza, stando a quanto riportato oggi da ‘Sportmediaset’, ha iniziato a pensare concretamente a lui e a breve cercherà di piazzare l’affondo decisivo.

Monza, in difesa piace Bonifazi: serve pure un centrocampista

Il calciatore nell’ultima stagione ha totalizzato 22 presenze (di cui 14 da titolare), conquistando la piena fiducia di Sinisa Mihajlovic. Il Monza, come detto, proverà a strapparlo ai felsinei: i contatti sono stati avviati, ora si attende soltanto la replica da parte dei rossoblù. E non finisce qua, perché la società ha intenzione di prendere anche un centrocampista.

I riflettori in particolare, come rivelato da ‘Tuttosport’, sono finiti su Nicolò Fagioli scivolato ai margini della Juventus in questo primissimo scorcio di campionato (nessuna presenza). I bianconeri stanno valutando la sua posizione senza escludere la possibilità di cederlo ma ingaggiarlo non si preannuncia facile: su di lui, infatti, ci sono pure la Cremonese, l’Empoli e la Sampdoria. Work in progress.