Fiorentina, guanto di sfida in diretta: “Più forti, ecco l’inferno”

Dopo il pareggio di domenica scorsa contro l’Empoli, per la Fiorentina di Vincenzo Italiano è arrivato un guanto di sfida.

La Fiorentina ha ottenuto 4 punti nelle prime due giornate di campionato. I viola, infatti, hanno vinto 3-2 contro la Cremonese ed ha pareggiato domenica scorsa 0-0 contro l’Empoli. Tuttavia il primissimo obiettivo di questo inizio di stagione per il team gigliato è quello di accedere alla fase gironi della Conference League.

Il team di Vincenzo Italiano, infatti, è impegnato nel play-off della terza competizione europea (vinta l’anno scorso dalla Roma di José Mourinho). La ‘Viola’ scenderà in campo proprio domani per sfidare il Twente nel match di ritorno, considerando che il match di andata si è disputato la settimana scorsa.

La partita del Franchi di giovedì scorso è terminata con il successo della Fiorentina per 2-1. Gli uomini di Vincenzo Italiano si erano portati sul doppio vantaggio con le reti di Nicolas Gonzalez e di Cabral, ma poi il team olandese è riuscito ad accorciare con il gol di Cerny. Per i gigliati, quindi, domani sarà un’autentica battaglia e a conferma di ciò sono arrivate alcune dichiarazioni.

Fiorentina, il guanto di sfida di Sadilek del Twente: “Sono sicuro che passeremo il turno”

Michal Sadilek, centrocampista proprio del Twente, ha rilasciato queste parole nella conferenza stampa di presentazione della sfida di domani: “Possiamo essere più forti, domani sarà l’inferno perché ci siamo allenati molto bene. Siamo pronti per la gara, anche se conosciamo le qualità della Fiorentina”.

Il calciatore ha poi continuato il suo intervento: “Domani vogliamo partire nella stessa maniera di come abbiamo giocato il secondo tempo del match di andata. Siamo fiduciosi perché giochiamo in casa. Per noi è la gara più importante della stagione e con il sostegno del nostro pubblico sono sicuro che riusciremo a passare il turno”.