“C’è l’accordo”: colpo di coda Fiorentina, che regalo ad Italiano

La Fiorentina al lavoro per rinforzare la rosa di Vincenzo Italiano. Arriva il colpo di coda che sarà un vero regalo all’ex tecnico dello Spezia.

Lo 0-0 di Empoli non ha convinto i tifosi, che però restano ottimisti per questa importante stagione. Una stagione che passerà da quanto succederà o meno nel corso di questa settimana. Dentro e fuori dal campo. Tra mercato, Conference League e Serie A, la Fiorentina vuole fare sul serio.

Un fare sul serio che la dirigenza viola ha imposto anche alla propria campagna acquisti. Vincenzo Italiano ha avuto i suoi rinforzi, anche se mancano all’appello alcune importanti pedine per poter dire la rosa del tutto completa.

Pedine che sono in arrivo in questo finale di sessione, già nei prossimi giorni. Magari addirittura entro la super-sfida con il Napoli, come rivelato dalla redazione di ‘Sky Sport’.

Fiorentina, c’è l’accordo per il colpo di coda: lo rivela Di Marzio

Attenzione, dunque, al colpo di coda della Fiorentina. “C’è l’accordo verbale tra i viola ed il Verona per il trasferimento di Antonin Barak“: ad annunciarlo è l’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, che poi continua: “Le due società hanno trovato il punto di incontro circa un prestito con riscatto (che sia obbligo o diritto) da 10 milioni di euro, più altri 2 di bonus eventuali”.

Una bella notizia, dunque, per Vincenzo Italiano. L’ex tecnico dello Spezia potrà contare su un rinforzo in più per il proprio centrocampo, nell’attesa che adesso la dirigenza viola chiuda e formalizzi questo colpo di coda che ha il sapore di un regalo. In quel reparto la Fiorentina ha bisogno di uomini e l’arrivo di Barak aggiunge qualità, quantità e varietà al giusto prezzo di mercato.