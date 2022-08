“Litigai con Inzaghi”: il retroscena spiazza i tifosi. Confessione a sorpresa

Dopo l’ottimo inizio di campioanto della sua Inter, su Simone Inzaghi è stato svelato un retroscena che ha sorpreso tutti.

Dopo aver battuto nettamente lo Spezia di Gotti per 3-0, l’Inter giocherà questo venerdì all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. Per i nerazzurri il match contro i capitolini sarà il primo esame della stagione, considerando la forza dell’avversario.

Tuttavia Inter e Lazio non sono solo protagoniste in campionato, ma anche in sede di mercato. La ‘Beneamata’, infatti, sta cercando di prendere in prestito Francesco Acerbi. Proprio ieri c’è stato un incontro tra la società nerazzurra e gli agenti del difensore centrale che, però, non ha portato ad una conclusione della trattativa.

L’ipotesi di vedere Acerbi in nerazzurro è comunque sempre viva, anche se l’Inter potrebbe virare su Chalobah o su Akanji. Ma Lazio-Inter, ovviamente, è soprattutto la partita di Simone Inzaghi, visto il suo passato biancoceleste tra calciatore ed allenatore. Proprio sul tecnico nerazzurro c’è stata una confessione che ha sorpreso un po’ tutti.

Il retroscena di Ciro Immobile su Simone Inzaghi: “Litigai con lui nel 2019”

Ciro Immobile, infatti, ha svelato un curioso retroscena sul suo rapporto con l’allenatore dell’Inter ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’: “Litigai con Inzaghi in un Lazio-Parma del 2019. Il mister mi cambiò ed io reagii male, visto che volevo giocare. Tuttavia riuscimmo a chiarirci e dopo il gol che siglai contro il Genoa andai ad abbracciarlo per chiudere definitivamente la questione”.

Il centravanti della Lazio ha poi parlato delle critiche, soprattutto quando gioca con la maglia della Nazionale: “A volte mi fanno riflettere, a volte mi fanno ridere, ma in altre mi fanno anche arrabbiare. Poi mi consolo con quello che mi dicono le persone che mi vogliono bene. Quando mi ritirerò tutti si accorgeranno di quello che sono riuscito a fare”.