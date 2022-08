Inter, salti di gioia per Inzaghi: la notizia è una manna dal cielo

L’Inter si prepara ad affrontare la Lazio. Intanto il tecnico Inzaghi può sorridere: l’infortunio non è grave, il rientro appare vicino.

Due vittorie in altrettante partite, 5 reti segnate, uno appena subito e primo posto in classifica (in coabitazione con Roma e Napoli). Inizio di campionato da incorniciare per l’Inter, tornata ieri ad allenarsi al fine di preparare al meglio la prossima gara in programma venerdì sera sul campo della Lazio. Una sfida dal sapore speciale per il tecnico Simone Inzaghi il quale, nell’occasione, dovrà fare a meno di un nuovo acquisto.

Si tratta di Henrikh Mkhitaryan, ancora fermo ai box a causa del risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra rimediata la scorsa settimana. L’armeno, acquistato a parametro zero, ha lavorato a parte rispetto ai compagni e in questi giorni continuerà a seguire il programma di recupero elaborato ad hoc dallo staff medico nerazzurro.

Il suo nome non comparirà quindi nella lista dei calciatori convocati per la sfida dell’Olimpico. A confermarlo è stata la ‘Gazzetta dello Sport’ che oggi si è soffermata sulle condizioni del centrocampista fornendo alcuni aggiornamenti a riguardo e provando ad ipotizzare la data del suo possibile rientro in campo.

Inter, Mkhitaryan punta a rientrare in occasione del derby

Calendario alla mano, l’ex Roma oltre alla gara nella capitale sarà costretto a saltare pure quella che vedrà l’Inter affrontare la Cremonese (30 giugno). Il ritorno dovrebbe poi avvenire il 3 settembre, giorno in cui andrà in scena il derby con il Milan. Una buona notizia per l’allenatore: Mkhitaryan intende esserci ma tutto dipenderà dall’esito dei prossimi esami strumentali a cui verrà sottoposto più avanti.

Il club, dal canto suo, gli concederà il tempo necessario per guarire al 100% ed evitare così possibili ricadute. Inzaghi, in sua assenza, confermerà in blocco il consueto centrocampo composto da Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Hakan Chalanoglu. Buone notizie, infine, per Raoul Bellanova: l’ex Cagliari ha ormai smaltito la lieve distorsione alla caviglia ed è pronto a debuttare in campionato con la sua nuova maglia. Capitolo mercato: Francesco Acerbi è vicino ma la priorità resta Trevoh Chalobah.