Mercato Udinese, allarme Makengo e arriva il nuovo attaccante

Il mercato dell’Udinese potrebbe regalare nuovi colpi di scena nella parte finale dell’attuale sessione estiva. Come confermato nelle ultime ore, il Torino sarebbe pronto a valutare l’affondo su Makengo

L’Udinese trema dopo l’assalto totale del Torino su Makengo. Il centrocampista friulano sarebbe stato indicato da Juric come profilo ideale per completare la linea mediana granata in vista del proseguimento della stagione. 15 milioni di euro la valutazione fatta dai friulani. Questo ciò che riporta “Il Messaggero Veneto”.

L’Udinese proverà a correre immediatamente ai ripari. Nelle ultime ore starebbe avanzando un timido interesse per Rovella della Juventus. L’ex Genoa potrebbe lasciare i bianconeri con la formula del prestito. Non è escluso che Allegri decida di trattenerlo a Torino per completare la linea mediana.

Sono attese novità anche sul fronte Bove della Roma. Il giocatore potrebbe vestire la maglia bianconera con la formula del prestito secco. Nessun contatto ufficiale tra le parti e nessuna trattativa nel vivo. Il giocatore, però, piace concretamente ai friulani.

Mercato Udinese, assalto al nuovo centravanti: i dettagli

L’Udinese punterà con forte decisione anche su un nuovo centravanti o seconda punta atipica che possa recitare anche la parte di vice Deulofeu. Nessun riscontro per quel che riguarda Pavoletti: l’attaccante livornese resterà al Cagliari.

Nessuna conferma neanche su Zaza, in uscita dal Torino e pronto ad abbracciare l’inizio di una nuova avventura. Sull’attuale attaccante granata resta forte l’interesse del Bologna, pronto a salutare Barrow nel corso della prossima settimana.