Juve, è arrivata la decisione su Fagioli, Rovella e Miretti

Fagioli, Rovella e Miretti: quale sarà il futuro dei tre giovani centrocampisti bianconeri? La sensazione è che Allegri abbia già preso la sua decisione, ma aspetterà le prime fasi del ritiro estivo per confermare il da farsi sul verdetto definitivo

Il mercato della Juventus è pronto a cambiare marcia e a entrare concretamente nel vivo nel corso dei prossimi giorni. Tengono banco le situazioni di Zaniolo e Koulibaly. Cherubini, come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, avrebbe già inoltrato la prima offerta al Napoli per il centrale difensivo.

Sono attese novità nelle prossime ore, ma la sensazione è che la trattativa sarà decisamente lunga e ricca di possibili colpi di scena. Stesso discorso per Zaniolo. Come rivelato da “Goal.com”, la Roma potrebbe aprire al trasferimento del centrocampista giallorosso di fronte all’inserimento di Zakaria come contropartita tecnica.

La cessione di Zakaria, quindi, potrebbe coincidere con la conferma di Miretti in prima squadra. Non solo: la doppia cessione Arthur-Rabiot, aprirebbe le porte alla conferma anche per Fagioli e Rovella, entrambi pronti a convincere Allegri a puntare forte su di loro già dal ritiro estivo.

Fagioli, Rovella e Miretti: l’ex Genoa potrebbe dire addio?

Allegri potrebbe decidere di trattenere Fagioli e Miretti e aprire le porte della cessione in prestito a Rovella. L’ex Genoa, di fatto, potrebbe essere ceduto in prestito secco per consentirgli di giocare con costanza e continuità e poi far ritorno in maglia bianconera. Fagioli e Miretti, inoltre, non peserebbero sulla lista Champions League perchè prodotto del vivaio juventino.

Le prime fasi del ritiro estivo potrebbero confermare la prima decisione di Allegri: Fagioli e Miretti potrebbero restare a Torino per giocarsi le loro chance. Rovella resta in bilico: non è escluso che l’ex Genoa possa restare in bianconero qualora la Juventus dovesse aprire anche alla cessione di McKennie.