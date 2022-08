Ronaldo, il nervosismo è alle stelle: “Nessuna trattativa”

Il futuro di Cristiano Ronaldo si fa sempre più nero e naturalmente cresce pure il nervosismo intorno alle voci sul giocatore

La situazione di Cristiano Ronaldo al Manchester United resta in bilico. I ‘Red Devils’ nell’ultimo turno hanno finalmente ritrovato la vittoria. Un successo di prestigio, firmato da Rashford e Sancho. Nell’occasione, ten Hag ha fatto partire il portoghese dalla panchina.

Cristiano Ronaldo è stato mandato in campo soltanto a quattro minuti dal novantesimo. Un messaggio inequivocabile da parte dell’allenatore olandese, che nel settore offensivo ha schierato Elanga, Fernandes, Sancho e Rashford. Da qui alla fine del calciomercato, l’asso lusitano proverà a cercare una soluzione per uscire dall’incubo in cui è terminato. Per ora però continuano ad arrivare brutte notizie per lui.

Calciomercato, il Marsiglia non segue Cristiano Ronaldo: Longoria è “irritato” per le voci

Cristiano Ronaldo è alla ricerca di uno sbocco per proseguire la sua carriera. L’attaccante portoghese vuole lasciare il Manchester United per tornare a giocare la Champions League. Al momento però non ha trovato una sistemazione.

Il giornalista Fabrizio Romano ha poi chiarito anche il presunto interesse dell’Olympique Marsiglia. Il giornalista ha spiegato che i francesi non stanno trattando il trasferimento di Cristiano Ronaldo. Le voci saltate fuori inoltre, ha spiegato ancora Romano su Twitter, stanno irritando e non poco Pablo Longoria.

L’impressione dunque è che CR7 dovrà guardare fuori da Marsiglia per trovare una soluzione alla sua delicata posizione. A 37 anni vita dura pure per l’ex attaccante di Real Madrid e Juventus. Ronaldo sembra essere ormai prigioniero del suo ruolo da star. Ingaggio compreso. Manca una settimana ormai per risolvere il rompicapo.