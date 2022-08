L’annuncio di mercato è una manna: Juventus, che gioia per Allegri

La Juventus si prepara a stringere per l’obiettivo principale di calciomercato, un affare che potrebbe cambiare il volto della squadra.

Incoraggiata dal netto 3-0 rifilato al Sassuolo al debutto in campionato, frenata successivamente dalla Sampdoria con uno 0-0 figlio di una pessima prestazione, la Juventus si è ritrovata al centro di numerose critiche che hanno investito principalmente il tecnico Massimiliano Allegri.

Le bordate di Antonio Cassano alla Bobo TV all’indirizzo dell’allenatore livornese sono state forti. Cavalcando il malcontento di tanti tifosi che hanno avanzato dubbi sul gioco espresso dai bianconeri, apparentemente privi di una guida a centrocampo. Una situazione che però potrebbe cambiare radicalmente dopo le ultime notizie di calciomercato.

Chiuso l’accordo con l’Olympique Marsiglia per Arkadiusz Milik, individuato dalla dirigenza come l’ideale vice Vlahovic in attacco, la Vecchia Signora è tornata ad attendere notizie dalla Francia. Stavolta da Parigi, sponda PSG, il club che ancora ha sotto contratto il regista dei sogni di Allegri.

Juventus, Paredes ormai è a un passo

Leandro Paredes è sempre più vicino. Come rivela Sky Sport, l’argentino potrebbe essere protagonista della prossima sfida tra PSG e Juventus – sancita dal sorteggio dei gironi di Champions League – ma con la maglia bianconera.

Dopo numerose trattative, infatti, i club sarebbero ormai ai dettagli per il ritorno in Italia del regista argentino. 28 anni compiuti lo scorso 29 giugno, l’ex Roma – finito al PSG nel 2019 dopo un’esperienza biennale in Russia allo Zenit San Pietroburgo – sarebbe atteso già in questo weekend a Torino.

Paredes non sembra rientrare nei piani di Galtier per la stagione in corso. Per questo i campioni di Francia, dopo aver tentato in tutti i modi di arrivare a una cessione a titolo definitivo, avrebbero aperto al prestito. Si tratta sui dettagli, quindi, ma le parti sembrano più vicine che mai. E Allegri sorride, perché con un regista naturale la sua Juventus potrebbe svoltare sotto il piano del gioco, smentendo i critici e tornando a guardare con fiducia al futuro.