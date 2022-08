Rifiuto secco e smacco a Maldini: Milan, che botta sul mercato

Sono giorni frenetici per il calciomercato del Milan. Il club rossonero è a caccia degli ultimi rinforzi per completare la rosa di Pioli.

Il calciomercato del Milan ha vissuto in questa sessione diversi alti e bassi. Dopo settimane di trattative la società ha chiuso per il talento belga Charles De Ketelaere, ma allo stesso tempo sono sfumati colpi come Botman e Renato Sanches. La dirigenza rossonera ha seguito questi giocatori per diverse settimane, ma alla fine Botman e Sanches hanno preferito mete differenti.

La dirigenza rossonera è a caccia di un centrale difensivo e di un centrocampista per quest’ultima fase di mercato, in particolare però appunto per un difensore. Nelle ultime settimane il club aveva messo nel mirino il centrale del PSG Abdou Diallo, ma le recenti notizie sono tutt’altro che rassicuranti.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna dell’Equipe il giocatore Abdou Diallo non si trasferirà al Milan. Il centrale senegalese era uno dei primi nomi nel mirino della dirigenza rossonera, ma non sarà lui il rinforzo per la squadra di Pioli. Continua quindi la ricerca del club campione d’Italia, ancora a caccia di un sostituto di Alessio Romagnoli.

Milan, i motivi della scelta di Diallo

Secondo quanto riporta il quotidiano francese la scelta sarebbe dovuta ad una presa di posizione dell’entourage del 26enne calciatore del PSG. L’entourage di Diallo sarebbe poco convinto riguardo il progetto sportivo del Milan e di conseguenza avrebbe rifiutato l’interesse di Maldini e Massara.

Il club rossonero seguiva da diverse settimane Diallo e dopo Botman arriva così un altro pesante rifiuto. La società lavorerà intensamente per questi ultimi 6 giorni di mercato, ma alla fine potrebbe anche decidere per la permanenza di Gabbia (promesso alla Sampdoria) come quarto di difesa.