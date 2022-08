“Sta arrivando in città”, Mourinho esulta: Roma, tifosi in festa per il colpo

Nuovo colpo di mercato per la Roma: il gm Tiago Pinto fa impazzire nuovamente di gioia Mourinho e aggiunge altra qualità alla rosa

Due reti nelle prime due partite ufficiali. Uno per ogni avversario. La Roma di José Mourinho per il momento vince ma non lo fa in maniera rotonda. Poco male comunque per i giallorossi che stanno evidenziando una buona organizzazione difensiva. Il tecnico portoghese ad ogni modo vuole aggiungere altra qualità alla prima linea e sta per essere accontentato.

I giallorossi sono alla ricerca di un vice Tammy Abraham. L’attaccante inglese parte come indiscusso titolare della squadra capitolina tuttavia il general manager Tiago Pinto sta per perfezionare l’ingaggio dell’alternativa all’ex Chelsea. La trattativa sembra ormai agli sgoccioli.

Calciomercato Roma, Belotti atteso già domani in città: il ‘Gallo’ è l’alternativa a Abraham

Tutto fatto per l’arrivo di Andrea Belotti alla Roma. L’attaccante ex Torino nelle prossime ore diventerà un nuovo calciatore giallorossa. Questa volta manca davvero poco perché il ‘Gallo’ vesta i colori della formazione capitolina guidata da José Mourinho.

Il calciatore, rimasto svincolato a fine giugno, è atteso già domani in città come rivelato attraverso un tweet dal giornalista Nicola Ceccarini: “Roma, nelle prossime ore Belotti dovrebbe già essere in città”. L’ex Torino è ormai a poche ore dall’iniziare la nuova avventura. L’attaccante bergamasco ha lasciato il club di Urbano Cairo dopo sette anni.

Belotti ha siglato 113 reti in 251 partite con la casacca granata. Con la Roma avrà la possibilità di tornare a cimentarsi pure con una competizione europea. A 29 anni, il classe 1993 avrà anche la possibilità di scendere in campo in Europa League, manifestazione che non ha mai assaporato prima. Con la compagine torinese nel 2019 si fermò nei preliminari. In quel caso, il Torino è stato eliminato dal Wolverhampton. Belotti andò a segno sia nel match d’andata sia in quello di ritorno.