“Ha il permesso di andare al Verona”: che colpo di Setti, è ufficiale

Il Verona ha chiuso un altro colpo in questa bollente estate di mercato, arriva il comunicato ufficiale del club

L’inizio di stagione del Verona non è stato per niente promettente, per usare un eufemismo. I cinque gol presi in casa con il Napoli hanno fatto scattare il campanello d’allarme, soprattutto per l’assenza di difensori di livello e le tante cessioni. Setti, infatti, ha ceduto in un sol colpo Simeone, Caprari, Barak, Casale e Cancellieri. Una squadra completamente ricostruita da zero ed è chiaro che al nuovo allenatore Cioffi serva tempo.

E’ stato definito l’acquisto di Juan Cabal dal Nacional, ma non sarà l’unico difensore centrale acquistato dal Verona. A breve in Italia è atteso anche Isak Hien, un colpo particolare per il patron Setti e il ds Marrocu: lo svedese può giocare anche da centravanti e da mediano, oltre che appunto da difensore centrale. Nel corso degli ultimi anni ha arretrato sempre di più la sua posizione. Una duttilità che farà indubbiamente piacere a Cioffi.

Verona, il Djurgarden ufficializza Hien

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Djurgarden ha ufficializzato la cessione di Isak Hien: “Djurgarden e Hellas Verona hanno raggiunto un accordo per Hien, che ora ha il permesso di andare in Italia. Tanti erano i club interessati ad acquistare il giocatore dopo le prestazioni nell’Allsvenskan e in Conference League”. Il club svedese, infatti, si è qualificato alla fase a gironi della Conference e parteciperà a una coppa europea per la prima volta dal 1976.

Hien ha contribuito a questa qualificazione in modo significativo, disputando da titolare le sei partite di Conference e segnando anche un gol. Secondo Sky Sport, il Verona pagherà al Djurgarden 3,2 milioni di euro, più 1,4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Tra i club interessati c’era anche il Torino.