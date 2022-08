Mercato Verona, Ilicic sempre più vicino e rinforzo dal Genoa

Il mercato del Verona è pronto a cambiare marcia nelle battute finali. Assalto reale e concreto su Ilicic con netto sorpasso nei confronti del Bologna. Il fantasista dell’Atalanta è pronto ad abbracciare l’inizio della nuova avventura

Il Verona sorpassa il Bologna e piomba deciso su Ilicic. Come confermato da “Sportitalia”, il club veneto sarebbe balzato in testa per cercare di aggiudicarsi le prestazioni dell’attuale attaccante dell’Atalanta. Ilicic, dal canto suo, accetterebbe molto volentieri la nuova destinazione.

La doppia cessione di Barak e Simeone spingerà il Verona a due nuovi innesti per cercare di completare il reparto offensivo arricchendolo di fantasia, velocità e temperamento. Non solo Ilicic, nelle ultime ore starebbe avanzando anche il nome di Kallon, attualmente in forza al Genoa.

L’attaccante rossoblù potrebbe rappresentare un ottimo rinforzo per Cioffi, soprattutto come pedina da schierare a gara in corsa e come uomo spacca match. Da valutare anche il profilo di Verdi, in uscita dal Torino dopo l’ultimo anno in prestito alla Salernitana.

Mercato Verona, l’arrivo di Ilicic penalizzerà Lasagna?

Come cambierà l’attacco di Cioffi con il potenziale arrivo di Ilicic e quello di Verdi o Kallon? A rischiare il posto da titolare potrebbe essere Lasagna, il quale potrebbe far spazio proprio all’ex Atalanta. Non è escluso che Ilicic e Lasagna possano coesistere nel ruolo di trequartisti alle spalle di Henry.

Discorso differente per Verdi o Kallon. La sensazione è che oltre a Ilicic arriverà solamente uno tra Verdi e Kallon e non entrambi. L’ex Salernitana, o l’attuale attaccante del Genoa, come detto, potrebbero recitare la parte di 12° uomo come pedina spacca match a gara in corso.