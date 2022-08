Problemi per Donnarumma e compagni? PSG, dal nulla c’è l’annuncio

Dopo settimane di indiscrezioni e speculazioni, arriva l’annuncio da parte del PSG che chiarisce i veri confini della situazione.

Ultimamente il clima in casa PSG sembra essere un mix tra effervescente e irritato. La presenza di tantissimi giocatori di spessore all’interno dello spogliatoio genera la necessità di moderare gli ego e fare in modo che prevalga sempre l’unità di intenti. Tuttavia, non è facile che ciò accada, nonostante un allenatore atteso e severo come Galtier.

In particolar modo, in occasione della sfida contro il Montpellier, c’è stato un battibecco fra Kylian Mbappé e Neymar in merito a chi dovesse calciare un rigore, e l’attaccante francese ha dimostrato di patire anche il rapporto fra il brasiliano e Messi. Non è sfuggita all’occhio della telecamera una spallata di Mbappé all’argentino, mentre si dirigeva verso Neymar.

Tuttavia, il presidente Nasser Al Khelaifi ha cercato almeno pubblicamente di far rientrare la situazione e non favorire le indiscrezioni, che sulla stampa e i social si consumano.

PSG, nessun caso Neymar-Mbappé: le parole di Al Khelaifi

Intervenuto ai microfoni di ‘l’Equipe’, al termine dei sorteggi dei gironi di Champions League, il presidente del PSG ha commentato anche il caso di questi ultimi giorni, smentendo tensioni all’interno dello spogliatoio. Lo sceicco ha infatti risposto a domanda diretta su Mbappé: “È solo una storia mediatica, con Mbappé non c’è alcun problema”.

Bisognerà capire quanto durerà la pace per Donnarumma e compagni, perché la convivenza una stagione coi Mondiali di Qatar 2022 di mezzo non è cosa semplice. Proprio sulla nuova annata è ancora intervenuto Al Khelaifi: “Lavoriamo su ogni partita e allenamento, dando il 200%. Non so dove andremo ma ovviamente tutti vogliono andare più in alto possibile, vogliamo vincere tutte le partite. Dobbiamo avere la calma e soprattutto stare calmi”.