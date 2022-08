Animi caldissimi in Twente-Fiorentina, lo sfogo di Vincenzo Italiano è senza filtri. Queste le parole del tecnico viola a ‘Sky Sport’.

La qualificazione alla fase a girone della Conference League è arrivata, ma la tensione non è certo mancata. La Fiorentina passa anche in Olanda, grazie al 2-1 dell’andata e ad una resistenza ferrea all’attacco del Twente, scatenato e pronto a tutto tra le mura amiche.

Mura che, però, non hanno riservato una grande accoglienza ai viola. Dai petardi nella notte, al lancio di oggetti nei minuti finali: l’Olanda ha dato il suo biglietto da visita alla Fiorentina, che però è rimasta ben salda verso l’obiettivo finale.

Obiettivo che è arrivato anche attraverso un miracolo di Terracciano, che al 96′ ha parato un colpo di testa a botta sicura degli olandesi. Ed evitato soprattutto che la Fiorentina andasse ai supplementari con l’uomo in meno.

Animi bollenti Twente-Fiorentina, arriva lo sfogo di Vincenzo Italiano

D’altronde, i minuti di recupero sono stati teatro di innumerevoli colpi di scena. Poco prima del quasi-gol del Twente, la Fiorentina prima ha perso Igor per un ingenuo doppio giallo (a causa di una perdita di tempo), poi si è divorato la rete qualificazione con Jovic a difesa olandese ormai battuta.

E al triplice fischio, le telecamere avevano catturato proprio il momento in cui Italiano si era scagliato contro l’ex attaccante del Real Madrid. Quasi come a chiedergli spiegazioni (per utilizzare un eufemismo) sulla rete sbagliata.

Nel post partita, poi, il tecnico della viola è stato stuzzicato dai colleghi di ‘Sky Sport’ sulla sua reazione nel finale. E l’ex Spezia ha risposto senza filtri: “Ci sarebbe da dire qualcosina anche ad Igor, che si è fatto espellere all’ultimo… Se Terracciano non fa quella parata, andiamo ai supplementari in inferiorità numerica. Il calcio mi ha insegnato, però, che in momenti del genere si guarda avanti e archiviamo. Tanto chi si è mangiato qualche gol questa sera lo sa dove e cosa deve migliorare”.