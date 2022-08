Disordini e tensione, ma la Fiorentina passa col Twente: Italiano esulta

Triplice fischio in Olanda: il match tra Twente e Fiorentina termina 0-0. Risultato vincente per i viola, qualificatisi in Conference League.

Il clima della vigilia non è stato dei più tranquilli, ma la Fiorentina ha cercato di tenere i nervi saldi. Il risultato dell’andata dava una relativa tranquillità ai viola, anche se il solo gol di vantaggio teneva in piedi e apertissima la gara col Twente e la qualificazione alla prossima Conference League.

Lo stesso Twente che, però, parte fortissimo nel primo tempo e dimostra subito il pomeriggio difficile al quale verrà sottoposta la Fiorentina. Il pressing degli olandesi è totale, così come la loro spinta offensiva. Al 17′ Cabral salva sulla linea, salvando il risultato da una pronta sterzata.

Di lì, però, i viola acquistano coraggio e spigliatezza. E dopo una partenza un po’ impastata, la Fiorentina torna a farsi pericolosa come all’andata: con Sottil e Cabral, i più ispirati fra tutti.

Secondo tempo bollente, ma la Fiorentina passa col Twente

Nel secondo tempo i ritmi calano, ma aumenta la temperatura. Non solo per le occasioni della Fiorentina (che colpisce anche un palo con Mandragora all’86’), ma anche e soprattutto per il comportamento della tifoseria del Twente. A dieci minuti dalla fine il tecnico degli olandesi, Ron Jans, è addirittura costretto ad intervenire in prima persona per interrompere il ripetuto lancio di oggetti da parte de propri supporters, nei confronti dei giocatori di Italiano.

In pieno recupero, poi, la Fiorentina torna a soffrire: Igor pesca il secondo giallo per perdita di tempo. Una brutta notizia per i viola che però tengono botta sino al triplice fischio, complice anche un miracolo di Terracciano al 96′.

Dopo sei anni, i toscani tornano a disputare una competizione europea. La Conference League sarà il terzo impegno dove la formazione di Italiano si proverà nel corso della stagione, con il campionato che correrà forte sul binario di una società che vuole dare fastidio alle grandissime della Serie A. E domenica si tornerà nuovamente in campo per provarci davvero: il Napoli è avvisato.