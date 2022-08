Milan, salti di gioia per Pioli: si sblocca l’affare, ora Maldini può colpire

Paolo Maldini guarda attentamente in quel di Londra. Ora l’affare può sbloccarsi e il Milan può andare all’affondo per il nuovo centrocampista.

Il Milan non è ancora completo. Lo sa la dirigenza, lo sa il suo allenatore Stefano Pioli. Ecco perchè gli ultimi giorni di mercato saranno determinati per capire come la squadra rossonera sarà rinforzata da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato. Tutto può succedere, con la dirigenza che sta studiando ogni mossa possibile per regalare all’allenatore gli elementi che mancano per poter definire la rosa completa.

Manca, di sicuro, un centrocampista. Ci sono diversi profili che sono stati accostati alla squadra rossonera nel corso delle ultime settimane. Dal canto suo, però, Maldini si è preso del tempo per valutare attentamente come muoversi e soprattutto su quale giocatore puntare. Il principio è sempre lo stesso: evitare grosse spese e magari portare a Milan ragazzi giovani e di talento.

Milan, a Londra si sblocca l’acquisto: ora Maldini può affondare

Uno dei giocatori sui quali ci sono gli occhi del Milan è di sicuro Trevoh Chalobah, giovane centrocampista classe ’99 che farebbe al caso di Stefano Pioli. La dirigenza ci sta lavorando da un po’, anche se il Chelsea è una bottega non sempre semplice. A Londra serviva prima sbloccare alcune situazioni, che pare siano arrivate finalmente ad una svolta.

Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, infatti, Wesley Fofana sarebbe ad un passo dal vestire la maglia dei blues. Un acquisto che – si legge – andrebbe cosi a sbloccare proprio la cessione di Chalobah. Il Milan guarda attentamente alla situazione, anche perchè tra le squadre che stanno monitorando il 23enne c’è anche il Lipsia.