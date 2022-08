Maldini lo strappa all’Inter: Milan, tifosi in estasi e colpo a sorpresa

Il derby di mercato potrebbe presto sorridere al Milan. I rossoneri sono pronti a strappare il calciatore ai cugini dell’Inter.

Questi ultimi giorni di mercato a Milano potrebbero rivelarsi molto interessanti. Il Milan infatti è pronto ad affondare il colpo e strappare il calciatore alla concorrenza dell’Inter. Maldini ha ormai predisposto tutto e non sembrano esserci ostacoli insormontabili.

Il nome al centro dell’intreccio di mercato è quello di Trevoh Chalobah, difensore inglese in forza al Chelsea. Il calciatore classe 1999 interessa ad entrambe le milanesi, solo che mentre l’Inter ha qualche resistenza nell’accettare le richiesta del Chelsea, il Milan sembrerebbe condividere in toto la formula chiesta dagli inglesi.

Un prestito secco a tre milioni, poi eventuali trattative. L’Inter è scettica su questa formula, mentre il Milan, stando a quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non avrebbe affatto alcuna remore ad accettare. Anzi, Maldini sarebbe convinto di riuscire a strappare condizioni più favorevoli al tavolo delle trattative.

Milan, Chalobah è fattibile: molto però dipende da Fofana

C’è però una condizione che al momento sembra imprescindibile per il buon esito della trattativa. Il Chelsea infatti, prima di privarsi del difensore, sta aspettando notizie positive in entrata su Wesley Fofana. Se il difensore del Leicester dovesse arrivare a Londra allora la situazione Chalobah si sbloccherebbe completamente e non ci sarebbero più ostacoli per un suo arrivo a Milano, sponda rossonera a questo punto.

Chalobah è arrivato al Chelsea lo scorso anno dal Lorient. Fino a questo momento ha collezionato 25 presenze con la maglia Blues, più altre apparizioni con la squadra riserve. Nelle ultime settimana l’interesse delle squadre nei suoi confronti è aumentato, in concomitanza con la trattativa per l’arrivo di Fofana al Chelsea. Tuchel ha fatto già capire che in caso di arrivo di quest’ultimo per Chalobah gli spazi si restringerebbero.