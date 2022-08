Calciomercato Milan, salti di gioia per Maldini e Massara: l’affare è chiuso

Milan, la notizia di mercato è una manna dal cielo per Paolo Maldini e Frederic Massara. L’accordo è stato raggiunto: è fatta.

Il Milan di Paolo Maldini e di Frederic Massara è al lavoro per concludere le ultimissime operazioni di calciomercato in entrata ed in uscita. Il club rossonero, dopo essersi già assicurato i desideri dell’estate, continua a lavorare senza sosta per arrivare al meglio al gong finale del mercato estivo.

Per dare l’assalto agli ultimi obiettivi, però, la dirigenza del Milan cerca liquidità. Il budget, dopo il passaggio di proprietà, si è ridotto contro ogni aspettativa. Maldini ed il ds Massara, per questo motivo, hanno spesso dovuto cambiare le carte in tavola per trovare la giusta strategia.

Calciomercato Milan, Paquetà al West Ham: liquidità in arrivo per i rossoneri

Dopo le ultime notizie proveniente dall’Inghilterra, oggi anche i media francesi portano buone notizie direttamente a Milano. Secondo diverse testate d’oltralpe, infatti, il futuro di Lucas Paquetà sarà al West Ham, in Premier League. La notizia, ovviamente, fa gongolare Paolo Maldini.

Il motivo? Il Milan riceverà una percentuale sulla futura rivendita del calciatore pari al 15% dell’affare. Liquidità in arrivo, dunque, per il club lombardo. Paquetà è pronto a trasferirsi a londra dopo l’accordo raggiunto tra il West Ham e l’Olympique Lione. L’affare si chiuderà nelle prossime ore ad oltre 60 milioni di euro tra base fissa e bonus. Il calciatore brasiliano sosterrà domani le visite mediche e poi metterà nero su bianco su un contratto quinquennale.