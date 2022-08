“Domani le visite”: Roma, Friedkin si supera: che colpo per Mourinho

Friedkin mette a segno un altro importante colpo per la Roma: l’affare entra nel vivo con le visite mediche del giocatore.

Ha atteso tanto, ben tre mesi ma alla fine il suo desiderio si è realizzato: Andrea Belotti sarà un nuovo calciatore della Roma. L’ex capitano del Torino, durante la sessione estiva di calciomercato, ha rifiutato tutte le possibilità estere che sono giunte per restare in Serie A. Da quando è sorta la possibilità di indossare la maglia giallorossa, ha atteso con pazienza l’accordo pur essendo giunti agli sgoccioli del calciomercato.

Secondo le informazioni raccolte da ‘TMW’, l’accordo è stato trovato. Alcuni dettagli sono da definire prima di mettere nero su bianco, ma nel frattempo per domani pomeriggio sono attese le visite mediche dell’attaccante italiano. Domenica, invece, la firma del contratto e relativa ufficialità.

Per il 28enne arriva la chance tanto attesa, ovvero quella di disputare le competizioni europee, in questo caso l’Europa League e compiere un definitivo salto di carriera.

Roma, Andrea Belotti in dirittura d’arrivo: si chiude entro la settimana

Probabilmente per l’arrivo definitivo è attesa la partenza di Felix, diretto alla Cremonese. Dopodiché a Trigoria José Mourinho attenderà Belotti insieme ai suoi nuovi compagni di squadra. Il giocatore dovrebbe firmare un contratto triennale con un ingaggio di circa 3 milioni di euro all’anno.

Per il tecnico portoghese Belotti sarà un’alternativa offensiva importante per consentire ad Abraham di rifiatare e nel contempo avere a disposizione un elemento che conosce alla perfezione il calcio italiano e in termini di reti non ha mai deluso. Ormai è una questione di ore.