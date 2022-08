Entra nel vivo la nuova edizione dell’Europa League. A breve verranno sorteggiati gli avversari della Roma e della Lazio nella fase a gironi.

Tutto pronto per la prossima edizione dell’Europa League. I play-off validi per l’accesso alla fase a gironi si sono conclusi ieri. A partire da oggi, quindi, si farà sul serio. A Istanbul, a partire dalle ore 13, avrà luogo il sorteggio che vedrà protagoniste (tra le altre) la Lazio e la Roma fresca vincitrice della Conference League. Le squadre iscritte al torneo sono 32, distribuite in quattro fasce (le italiane sono in prima). Il calcio d’inizio ufficiale è previsto per l’8 settembre mentre l’atto conclusivo andrà in scena il 31 maggio.