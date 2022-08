Atalanta, a Gasperini serve un vice Zapata: spunta un nome a sorpresa

Gasperini aspetta l’attaccante che possa rivestire il ruolo di vice Zapata. Ecco che spunta un nome a sorpresa per l’Atalanta.

Buona la prima per l’Atalanta di Gasperini, vincente all’esordio contro la Sampdoria. Anche se, adesso, è già tempo di guardare alla seconda giornata di campionato. Domani si scende in campo, con la Dea impegnata tra le mura amiche nel difficile match contro il Milan di Stefano Pioli. Di fatto, subito un impegno importante per i nerazzurri che saranno chiamati a confermare le buone cose viste contro la Samp.

Nel frattempo, però, la dirigenza continua a lavorare anche in sede di mercato. L’anomalia di vedere la stagione cominciare in abbondante anticipo, con il calciomercato che resterà aperto per diversi giorni, permette anche di poter capire cosa manca alle varie compagini. In casa Atalanta, come noto, serve assolutamente un giocatore che possa prendere il ruolo di vice Zapata.

Atalanta, per il vice Zapata nome a sorpresa: ecco Hojlund

Il nome nuovo che si facendo in queste ore è quello di Rasmus Winther Hojlund, centravanti che lo scorso anno ha militato nella Bundesliga austriaca con la maglia dello Sturm Graz. Appena 19 anni, 6 gol con la maglia dello Sturm ma anche 5 gol con la maglia del Copenaghen in Conference League. Un giocatore che si sta costruendo, ma che ha già mostrato delle buone cose.

L’Atalanta lo sta monitorando ed eventualmente vorrebbe puntarci, come raccontato oggi da ‘Sportmediaset’. La dirigenza nerazzurra avrebbe anche già trovato l’intesa con il giocatore, ma serve adesso trovato l’accordo con il club per provare a portare a Bergamo un attaccante di grande talento.