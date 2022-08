“Due colpi, 30 milioni”: Atalanta, Gasperini chiude col botto il mercato

Il calciomercato dell’Atalanta non è finito. La squadra di Gasperini avrà altri due colpi prima della fine della sessione estiva.

L’Atalanta alla ricerca di un nuovo protagonismo, che possa rilanciare la Dea tra le prime della classe. Cosi la squadra nerazzurra ha bisogno di ritrovare entusiasmo in una piazza che ha visto partite in queste settimane tanti giocatori importanti, ma che al tempo stesso ha visto anche la permanenza di tanti altri. Qualche dubbio, nel corso del tempo, è stato sollevato anche da Gasperini, in relazione all’operato del club in sede di calciomercato. Eppure, la società si sta impegnando molto per regalare all’allenatore una squadra competitiva ed in grado di imporsi su più fronti.

E cosi, ad esempio, si è messo fin da subito in vista il giovane Lookman segnano all’esordio con la maglia nerazzurra. Senza dimenticare anche altri colpi, giovani che la società spera di poter valorizzare nel corso del tempo. Ma, va detto, le operazioni in entrata dell’Atalanta pare non siano assolutamente finite.

Atalanta, doppio colpo prima della fine: più di 30 milioni

Da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato, pare ci siano ben due colpi da andare a chiudere per completare la rosa nerazzurra. Secondo quanto riportato oggi da ‘Il Corriere dello Sport’, sarebbe ormai tutto definito per Rasmus Hojlund, attaccante 19enne dello Sturm Graz e della nazionale danese U21. Un giocatore che andrà a rimpinguare il parco attaccanti, già dotato di giocatori di livello ed esperienza come Duvan, Muriel (per il quale anche si è parlato di cessione), Boga ed, appunto, Lookman.

Per questa operazione l’Atalanta è andata a spendere 17 milioni di euro, ed il tutto sarà ratificato nelle prossime ore. Ma non è finita. La squadra orobica – si legge – andrà anche alla ricerca di un terzino sinistro. Dovesse partire Hateboer, gli occhi sono già puntati su Borna Sosa, difensore dello Stoccarda e della nazionale croata. Terzino di 24 anni e talento che in Bundesliga ha fatto vedere delle buone cose: in questo caso l’Atalanta è disposta a spendere circa 15 milioni di euro.