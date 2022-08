Calciomercato Atalanta, Gasperini perde pezzi: l’offerta è arrivata

Dopo aver pareggiato 1-1 contro il Milan, l’Atalanta di Gasperini può perdere un giocatore in sede di calciomercato.

Dopo aver vinto contro la Sampdoria, l’Atalanta è riuscita a fermare ieri sera il Milan campione d’Italia. I bergamaschi, infatti, hanno pareggiato 1-1 contro la squadra di Stefano Pioli. I nerazzurri sono riusciti anche a passare in vantaggio con Malinovskyi, ma poi si sono fatti raggiungere dal bel gol realizzato da Bennacer al 70’.

La squadra di Gian Piero Gasperini ha disputato una buona gara contro il Milan che, però, ha sfiorato sicuramente di più il successo. Il ‘Diavolo’, infatti, è andato vicinissimo al gol vittoria, soprattutto con l’occasione di Origi, sfruttando anche un calo fisico da parte dei bergamaschi.

I tifosi dell’Atalanta possono essere comunque soddisfatti della prestazione di ieri sera, considerando che la loro squadra del cuore sta attraversando un periodo di profonda rinnovazione. Tra le fila bergamasche, infatti, ci sono stati degli addii molto importanti: da Freuler, passando per quello di Miranchuk, a quello di Pessina. E dopo tutti questi divorzi, Gasperini potrebbe perdere anche un altro giocatore.

Calciomercato Atalanta, Gasperini può perdere anche Hateboer: i dettagli

Secondo quanto riportato dal portale ‘TMW’, infatti, il Nottingham Forest, dopo aver preso Freuler, sta spingendo anche per prendere Hateboer. Il club inglese ha offerto per il laterale un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a circa 8 milioni di euro. L’Atalanta ci vuole pensare qualche giorno prima di decidere se vendere o meno il giocatore olandese.

Il Nottingham si è mossa anche per Malinovskyi, tuttavia l’Atalanta ha ritenuto l’offerta del club neopromosso in Premier League. La società lombarda non si sta muovendo solo sul mercato in uscita, visto che che ha appena preso Soppy dall’Udinese ed ora cerca anche un laterale di sinistra: Azzi e Reguillon ( che potrebbe essere scambiato proprio l’attaccante ucraino) sono i nomi più caldi.