Calciomercato Milan, Maldini pronto al duello: affare con la Premier League

Il Milan è impegnato in sede di calciomercato per l’ultimo colpo, che mister Pioli attende per considerare completa la rosa a disposizione.

Un ultimo difensore è ciò che anela il Milan per completare il pacchetto arretrato, in vista dei numerosi impegni fra campionato, Champions League e Coppa Italia. Il nome che sembra in auge in questo momento è quello di Trevoh Chalobah. Il 23enne del Chelsea piace anche all’Inter di Zhang, ma al momento pare che i rossoneri possano essere in vantaggio.

Il tutto si sbloccherà con un movimento di pedine, che è lo stesso a inibire al momento la trattativa, che si concluderebbe sulla base del prestito. Il Chelsea, infatti, attende che dal Leicester arrivi Wesley Fofana, il grande obiettivo di mister Tuchel. Tuttavia, il 21enne di Marsiglia è seguito anche dal Lipsia.

Pertanto, i Blues potrebbero bloccare la cessione di Chalobah per non perdere numericamente e qualitativamente elementi difensivi.

Milan tra Chalobah e Thiaw per rinforzare la difesa

L’entourage di Trevoh Chalobah, in continuo contatto con la dirigenza del Milan, avrebbe fatto sapere a Maldini del tentennamento del Chelsea, ragion per cui i rossoneri si muovono altrove per non rischiare di rimanere scoperti. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, l’altro giocatore che segue la società italiana è Malick Thiaw, 21enne tedesco di cittadinanza finlandese in forza allo Schalke 04.

Il club di Bundesliga potrebbe convincersi con un’offerta intorno ai 6-7 milioni di euro da parte del Milan. I rossoneri ci proveranno, altrimenti potrebbero tornare su Japhet Tanganga del Tottenham. Quest’ultimo ha espresso la sua preferenza per la destinazione italiana, pur potendo approdare in altri club di Premier League come il Nottingham Forest. L’affare si è arenato negli ultimi giorni, ma il Milan riattiva i contatti e cerca di accelerare per la decisione definitiva.