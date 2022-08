Calciomercato Sassuolo, parte un altro big? La rivelazione spiazza i tifosi

Il Sassuolo, in questi ultimi giorni di mercato, sta valutando la possibilità di cedere un altro big: per lui si sono fatti avanti due club.

Fin qui sono andati via Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. Due cessioni (unite al mancato rinnovo del contratto di Filip Djuricic) che hanno consentito al Sassuolo di incamerare oltre 70 milioni. Ora il club, reduce dalla vittoria ottenuta ai danni del Lecce, sta valutando la posizione di un altro big senza escludere la possibilità di cederlo in tempi brevi.

Non si tratta di Davide Frattesi (destinato a restare in maglia neroverde almeno un altro anno) bensì di Gregoire Defrel. L’attaccante, autore di 2 reti ed altrettanti assist nell’ultima stagione, in questo primo scorcio di campionato ha giocato appena 72 minuti senza riuscire a fornire alcun tipo di contributo in fase realizzativa.

Titolare contro la Juventus e poi sostituito all’intervallo, la punta nella successiva gara è partita dalla panchina entrando al 63esimo al posto del neo acquisto Andrea Pinamonti. Per lui nelle ultime ore si sono fatte avanti, stando a quanto riportato su Twitter da Nicolò Schira, due squadre della Serie A: la Sampdoria e lo Spezia, entrambe alla ricerca di un elemento offensivo abile in fase di costruzione della manovra.

Sassuolo, Defrel in bilico: può andare via

Il Sassuolo non lo ritiene incedibile e in queste ore sta valutando l’idea di farlo partire. Il suo eventuale sostituto, nel frattempo, è stato individuato e risponde al nome di Janis Antiste. Un interesse, quello nei confronti del classe 2002, concreto e confermato dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali (“è un nostro obiettivo di mercato e ci stiamo lavorando”).

Sul piatto, in particolare, sono stati messi 5.5milioni più svariati bonus. Ora si attende soltanto la risposta dello Spezia che, a questo punto, potrebbe quindi chiedere di inserire nella trattativa proprio il cartellino di Defrel. Sviluppi sono attesi a stretto giro di posta ma intanto la permanenza del francese alla corte di Alessio Dionisi è sempre più in bilico.