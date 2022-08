A San Siro non c’è storia: tris dell’Inter allo Spezia. Vince anche il Sassuolo

L’Inter ha battuto 3-0 lo Spezia di Gotti, mentre il Sassuolo è riuscito ad avere la meglio sul Lecce con il gol di Berardi.

Pronti, via e l’Inter cinge subito d’assedio lo Spezia di Gotti. I nerazzurri sono prima pericolosi con Dumfries e poi con Lautaro Martinez. L’argentino è di nuovo pericoloso al 32’ con una conclusione di sinistro che esce di poco a lato.

Lautaro Martinez, servito da un’ottima sponda da parte di Romelu Lukaku, al terzo tentativo non sbaglia e porta in vantaggio l’Inter al 26’ con tiro di controbalzo. Nonostante il vantaggio ottenuto, la ‘Beneamata’ preme ancora per cercare subito di siglare la rete del raddoppio. Al 41’ Dragowski compie una gran parata sul tentativo di Dumfries.

La prima frazione di gara si conclude con la traversa colpita da Romelu Lukaku con un colpo di testa. Con l’inizio della ripresa, l’Inter vuole subito chiudere i conti e ci riesce al 52’ con Calhanoglu, che riesce a piazzarla alle spalle di Dragowski su un rilancio sbagliato da parte della difesa dello Spezia.

Con il secondo gol dell’Inter, la gara si spegne pian piano. Lo Spezia prova ad attaccare, ma senza pungere. Dopo la classica girandola di sostituzioni, Dzeko, dopo aver scartato Dragowski, serve un assist al bacio a Correa che sigla il terzo gol nerazzurro al minuto 82’ e chiude la pratica Spezia.

L’altro match della sera ha visto la vittoria del Sassuolo di Alessio Dionisi sul Lecce per 1-0 grazie al super gol di Domenico Berardi. Gli emiliani hanno sofferto ma sono riusciti comunque ad ottenere tre punti importanti, soprattutto dopo il 3-0 subito lunedì scorso contro la Juventus di Allegri.

La classifica aggiornata

Inter 6*, Lazio 4*, Torino 4*, Napoli 3, Juventus 3, Milan 3, Atalanta 3, Fiorentina 3, Roma 3, Spezia 3*, Sassuolo 3*, Salernitana 1*, Udinese 1*, Cremonese 0, Bologna 0, Lecce 0*, Monza 0, Empoli 0, Sampdoria 0, Verona 0,.

*= una gara in più