DIRETTA Serie A Spezia-Sassuolo: segui la partita LIVE

La diretta del match di Serie A tra lo Spezia e il Sassuolo, valido per la terza giornata del campionato 2022/23

Anticipo del sabato sera tra Spezia e Sassuolo per questa terza giornata della Serie A 2022/23. Entrambe le squadre, in questo inizio di stagione, hanno collezionato uno score di una vittoria e una sconfitta e, in questo momento, sono a tre punti in classifica.

I padroni di casa dello Spezia hanno vinto all’esordio contro l’Empoli, grazie ad un 1-0 di misura, ma hanno poi dovuto cedere per 3-0 nella seconda giornata contro l’Inter. Percorso inverso per il Sassuolo. La stagione degli emiliani era iniziata con un ko alla prima giornata contro la Juventus, mentre la seconda uscita ha visto la vittoria contro il neopromosso Lecce.

Spezia-Sassuolo, le probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola. All. Gotti

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi