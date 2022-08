“Gol da assegnare”: Juventus-Roma nel caos, scoppia la polemica

Il primo tempo di Juventus-Roma è terminato con il vantaggio di Vlahovic ma anche con una rete annullata. Ed è già polemica.

Dusan Vlahovic è stato il grande protagonista del primo tempo della sfida allo Stadium tra Juventus e Roma. Al 2′ di gioco il serbo ha portato in vantaggio la squadra bianconera su calcio da fermo. La palla ha sorvolato la barriera ed è finita in rete. Un ottimo vantaggio, ma lo stesso Vlahovic è stato protagonista dell’azione che ha annullato la seconda rete bianconera.

Al 25′ del match Cuadrado la tocca al limite per Locatelli, che ne approfitta subito e scarica di destro da fuori area. Una pennellata che non consente a Rui Patricio di impedire il gol, ma lo fa il VAR.

L’arbitro Irrati, infatti, sollecitato dagli addetti al VAR, rivede l’azione al monitor e annulla il secondo vantaggio dei bianconeri a causa di un tocco di braccio da parte di Vlahovic.

Juventus-Roma, rete annullata a Locatelli dal VAR: è polemica

L’irregolarità del gol nasce a causa di ciò che ha fatto cominciare l’azione, ovvero a centrocampo Vlahovic entra in possesso della sfera, ma la conquista con un tocco di mano. Come sottolinea a ‘DAZN’ l’ex arbitro Luca Marelli: “Il braccio di Vlahovic era largo e ciò ha aumentato il volume corporeo. Inoltre il tocco è stato volontario perché si vede un movimento, quindi l’arbitro ha richiamato il VAR”.

Dello stesso avviso non sono la maggior parte dei sostenitori della Juventus, che su Twitter hanno sfogato la propria frustrazione per la decisione del direttore di gara. Sotto al post condiviso dalla Juventus per segnalare la decisione, si leggono diversi commenti. Roberto Marti, ad esempio scrive: “Solo a noi annullano gol del genere”, mentre Gianfranco incalza: “Ridicolo questo annullamento”. Dario Mazzoleni incisivo: “Un oltraggio al calcio” e si consumano i più semplici: “Era un gol da assegnare”. La questione è destinata a protrarsi…