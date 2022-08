PSG, Donnarumma trema: la decisione di Galtier è ufficiale

Ancora incerto il futuro di Keylor Navas, ma il tecnico Galtier ha già un’idea precisa su di lui e sull’alternanza con Gigio Donnarumma.

Gli ultimi giorni di calciomercato estivo si stanno dimostrando più in fermento del previsto con diversi campioni alla ricerca di nuovi stimoli e definitive sistemazioni. È il caso del costaricano Keylor Navas. Il cambio in panchina da Mauricio Pochettino a Christophe Galtier ha cambiato le gerarchie all’interno della rosa: adesso il riferimento principale può essere Gigio Donnarumma.

Perciò, Navas è alla ricerca di una squadra che gli garantisca la titolarità, sopratutto in vista dell’impegno più importante, ovvero i Mondiali di Qatar del 2022. Il PSG è concorde in merito alla cessione e pertanto si negozia ormai da diverse settimane con il Napoli. Non è facile trovare l’accordo poiché in ballo ci sarebbe una buonuscita importante, che permetta al portiere di non risentire troppo del ridimensionamento dell’ingaggio.

I rapporti tra le parti sono ottimi. Basti pensare che il PSG e il Napoli sono vicini all’accordo per il trasferimento di Fabian Ruiz a Parigi.

PSG, Galtier convoca Keylor Navas contro il Monaco

L’inizio di stagione in Ligue 1 era stato comunque complicato fino ad oggi per Keylor Navas, a causa di una leggera lombalgia, che l’aveva costretto al riposo e alla lenta ripresa degli allenamenti in gruppo. Tuttavia, la buona notizia è arrivata. L’allenatore Galtier, infatti, ha inserito l’estremo difensore sudamericano nella lista dei convocati per la sfida di domani al Parc des Princes contro il Monaco.

C’è Navas alla pari di Leandro Paredes, che sembra più vicino alla Juventus. Galtier non tiene conto delle indiscrezioni di mercato e ciò vuol dire che nulla è scontato nel ballottaggio con Donnarumma. Di seguito i convocati:

Portieri : Keylor Navas, Sergio Rico, Gianluigi Donnarumma

Difensori : Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Marquinhos, Juan Bernat, Abdou Diallo, Nuno Mendes, Nordi Mukiele

Centrocampisti.: Marco Verratti, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Renato Sanches, Warren Zaïre-Emery

Attaccanti : Kylian Mbappé, Neymar Jr., Pablo Sarabia, Lionel Messi, Hugo Ekitike