Calciomercato, Cavani trova squadra: “Firma fino al 2024”

Dopo diverse settimane e vari rumors di calciomercato l’ex Napoli Edinson Cavani sembra pronto per iniziare una nuova avventura.

Il centravanti uruguaiano Edinson Cavani è riconosciuto da tanti come uno dei migliori attaccanti dell’ultimo ventennio. Il giocatore è esploso in Italia tra le fila di Palermo e Napoli ed è stato uno dei protagonisti del rilancio in ambito internazionale del PSG dello sceicco Al Khelaifi.

Nell’ultima esperienza in Premier League Cavani ha faticato e non ha trovato molto spazio tra le file del Manchester United. I Red Devils hanno avuto diverse difficoltà negli ultimi anni ed anche Cavani è rimasto ‘impantanato’ con il club inglese. Il giocatore ha detto addio a giugno con la scadenza del contratto ed è finito nel mirino di diversi club.

Nelle ultime settimane Cavani è stato accostato a diversi club italiani ed europei, in Italia è stato tra l’altro accostato anche alla Salernitana, ma nelle ultime ore è spuntata una nuova e importante pista. L’ex Napoli è pronto ad una nuova intrigante avventura, ripartendo dalla Liga e da una vecchia conoscenza del nostro calcio.

Valencia, Gattuso pronto ad accogliere Cavani

Secondo quanto riporta Nicolò Schira è ai dettagli la trattativa per portare Cavani al Valencia, club della Liga. Il giocatore è il colpo che la società vuole regalare a Gennaro Gattuso, neo tecnico del club iberico ed allenatore ancora a caccia di nuovi rinforzi. La trattativa è molto vicina alla chiusura.

Le parti sono ad un passo dall’accordo e l’attaccante firmerà un contratto da 2 milioni di euro all’anno per due anni. Il Valencia è a caccia di rinforzi, Gattuso li ha chiesti apertamente nelle ultime settimane e la società è pronta ad accontentarlo con un rinforzo di esperienza a titolo definitivo.