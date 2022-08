Italia, la notizia è una manna: salti di gioia per Mancini

Dopo la clamorosa eliminazione dai Mondiali l’Italia di Mancini ha intrapreso un nuovo corso. Buone notizie in arrivo per il ct.

L’Italia di Roberto Mancini ha vissuto nel 2022 uno dei periodi più complicati della storia recente. Poco più di un anno fa gli azzurri erano sul tetto d’Europa a Wembley, ma successivamente sono cominciate le difficoltà. La Nazionale è arrivata a sorpresa e dopo qualche passo falso seconda nei gironi e la Nazionale ha ceduto clamorosamente nei Playoff Mondiali contro la Macedonia del Nord.

Insieme alla federazione l’Italia ha compreso la volontà di ripartire e rilanciare un progetto nuovo con i giovani. Tra questi uno dei giocatori a mettersi in mostra, nel nuovo corso Manciniano, è il giovanissimo attaccante Wilfried Gnonto. Il giocatore ha realizzato gol e assist durante la recente esperienza azzurra ed ha attirato l’interesse di diversi club.

Il classe 2003 scuola Inter è reduce da una buona stagione tra le file dello Zurigo e prima in Italia e poi in Premier League hanno chiesto informazioni per il giocatore. Nelle ultime ore un club a sorpresa si è mosso per acquistare il giocatore e di certo questa non sarebbe una brutta notizia per il ct della Nazionale Roberto Mancini.

Italia, su Gnonto piomba il Club Brugge

Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira il Club Brugge ha aperto le trattative con lo Zurigo per acquistare il giovane talento. Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato ma non è esclusa una nuova avventura per il giovane talento di colore.

L’approdo di Gnonto al Brugge sarebbe senza dubbio una buona notizia per l’Italia e per il calcio italiano. Il talentuoso giocatore disputerebbe infatti la Champions League e Gnonto potrebbe così acquistare una discreta esperienza internazionale in vista del futuro. In Italia i giovani faticano a crescere e sono in pochi a disputare la massima competizione europea per club, di conseguenza questa sarebbe una grossa chance per Gnonto.