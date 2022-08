Mani nei capelli per Mancini: Italia, lite choc e tifosi gelati

Dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, per l’Italia di Roberto Mancini è arrivata un’altra brutta notizia.

Il campionato è ormai cominciato a pieno regime, considerando che già siamo alla terza giornata. La Serie A, infatti, ha anticipato il suo inizio a causa del primo Mondiale invernale della storia del calcio.

La massima competizione per le Nazionali partirà il prossimo 20 novembre con il match tra il Qatar e l’Ecuador e porterà con sé una lunghissima pausa invernale per i club. I campionati, di fatto, resteranno fermi per circa due mesi, considerando che partiranno di nuovo direttamente a gennaio dopo la pausa natalizia.

L’Italia, come tutti sanno, sarà ancora una volta spettatrice, considerando che ha mancato la qualificazione al Mondiale lo scorso marzo. Dopo la delusione per non aver staccato il biglietto per volare in Qatar, Roberto Mancini sta cercando di aprire un nuovo ciclo per la sua Nazionale. Tuttavia per il CT non arrivano delle buone notizie.

Italia, brutte notizie per Mancini: che litigio tra Montella e Balotelli: le immagini

Mario Balotelli, infatti, come mostrano le immagini, è stato protagonista di un accesissimo diverbio con il suo allenatore dell’Adana Demirspor, ovvero Vincenzo Montella. Dopo il successo per 1-0 contro l’Umraniyespor, i due hanno discusso fortemente, considerando che sono stati separati sia dallo staff che dai compagni dell’ex centravanti di Inter e Milan.

Questo ennesimo litigio di Balotelli con un suo allenatore non avrà fatto sicuramente piacere a Roberto Mancini, visto che il calciatore è quasi sempre accostato alla sua Nazionale. C’è da dire che il CT nelle sue ultime convocazioni non ha chiamato il centravanti, ma è nota ormai da tempo l’assenza pesantissima di una prima punta tra le fila del team campione d’Europa.