Alle 20.45 spazio a ben due match di questo terzo turno del campionato di Serie A. Si affrontano il Lecce e l’Empoli.

Due squadre che hanno lo stesso obiettivo: raggiungere la salvezza nel minor tempo possibile. E cosi Lecce ed Empoli si daranno battaglia, anche perchè i punti che ci sono adesso in palio potrebbero essere estremamente importante da qui ai prossimi mesi.

Per entrambe l’avvio di stagione non è stato molto brillante. Il Lecce, dal canto suo, non ha ancora conquistato nemmeno un punto, andando incontro a due sconfitte consecutive. I pugliesi proveranno a sfruttare anche il fattore campo stasera per portare in cascina i primi minuti. Dall’altra parte l’Empoli, dopo la sconfitta all’esordio, ha strappato un pareggio alla Fiorentina nel derby. Serve, però, continuità e soprattutto freddezza negli scontro diretti per raggiungere la salvezza.

Lecce-Empoli, le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, De Winter, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Lammers, Satriano. All. Zanetti.