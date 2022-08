Toronto show in MLS: Insigne e Bernardeschi al settimo cielo

Il Toronto italiano di Bradley sogna in grande: gli italiani hanno trasformato la squadra e sono risultati ancora decisivi contro Charlotte

La scelta di lasciare l’Italia si sta rivelando vincente. Insigne e Bernardeschi stanno trascinando il Toronto in MLS. I due italiani d’America, coadiuvati da Criscito in questo ‘italian job’, stanno trascinando i rossoneri.

Ieri è arrivata un’altra vittoria, la terza nelle ultime cinque partite. Il rendimento sta lentamente cambiando anche e soprattutto in virtù della presenza della colonia italiana, pure ieri grande protagonista del successo per 2-0 contro Charlotte.

MLS, Toronto batte Charlotte: decisivi i gol di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi

Il successo contro Charlotte al Bank of America Stadium ha permesso ai canadesi di riprendere il filo dopo il pareggio con New England e la sconfitta con l’Inter Miami. La vittoria della squadra di Bob Bradley è stata siglata dalle reti di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi.

Entrambe le marcature sono arrivate nel secondo tempo. Il gol che ha sbloccato la partita è stato realizzato dall’ex Napoli con un tiro al volo su cross di Bernardeschi. Quest’ultimo ha raddoppiato a venti minuti dalla fine con un tiro a giro dal limite dell’area. Con le ultime reti, Insigne ha raggiunto quota quattro mentre Bernardeschi è salito a cinque in sette partite.

Toronto occupa ora la decima posizione nella Eastern Conference, a tre punti di distanza dal settimo posto, utile per i playoff. Tuttavia la squadra di Insigne, Criscito e Bernardeschi ha giocato due partite in più rispetto all’Orlando City e al Columbus Crew e una in più dell’Inter Miami.

