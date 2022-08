Napoli, scena terribile dopo la Fiorentina: le immagini gelano i tifosi

Il Napoli ha pareggiato 0-0 contro la Fiorentina, ma a fine partita è avvenuto un episodio che sta facendo discutere tutti.

Dopo aver stravinto le prime due giornate di campionato contro Verona e Monza, il Napoli questa sera ha pareggiato 0-0 in trasferta contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I partenopei restano primi in classifica, ma in compagnia di altre cinque squadre: Lazio, Torino, Roma, Milan e Atalanta.

Il Napoli ha sofferto nel primo tempo il pressing altissimo da parte della Fiorentina, ma poi ha avuto due grandi occasioni importantissime. La prima è stata per Lozano, che ha mandato a lato un assist al bacio da parte di Kvaratskhelia da ottima posizione, mentre la seconda è stata creata da Raspadori che, però, ha trovato un prontissimo Gollini.

Il team partenopeo ha cercato nel finale il gol vittoria, ma ha anche rischiato su qualche contropiede della Fiorentina. Il Napoli ha ottenuto un pareggio che gli permette di dare continuità al suo inizio di campionato molto positivo, anche se c’è stato un aspetto che ha fatto molto arrabbiare Luciano Spalletti.

Napoli, un ‘tifoso’ della Fiorentina ha tentato di dare uno schiaffo a Spalletti

Il tecnico toscano, infatti, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’ delle offese subite da qualche tifoso presente al Franchi questa sera: “Offese? L’hanno fatto dall’inizio alla fine e con dei bambini a due metri. Questa maleducazione è una roba incredibile. A Firenze funziona sempre così dietro la panchina avversaria. Ci sono sempre i ‘maleducati professionisti’ che offendono per tutta la durata della partita. Hanno continuato a dire ‘Tua mamma, tua mamma, tua mamma”.

Luciano Spalletti, infatti, ha avuto qualche screzio al termine della gara con un ‘tifoso’, il quale ha anche provato a dare uno schiaffo al tecnico del Napoli. I due sono stati divisi dall’intervento degli stewards che, però, non hanno potuto evitare un lancio di bottiglia d’acqua nei confronti dell’allenatore partenopeo.