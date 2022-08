Anche il Napoli frena: al Franchi la Fiorentina blocca gli azzurri

Da pochi minuti è terminato il match tra la Fiorentina ed il Napoli con il risultato di 0-0. Pari anche tra Lecce e Empoli.

Dopo un primo quarto d’ora bloccata, Zielinski al 18′ la mette in mezzo per Osimhen, il quale per poco non riesce a deviare in porta. Dopo sei minuti, ci prova Sottil: Meret non trattiene, Bonaventura la manda di poco a lato sulla ribattuta.

Al 37’ c’è un nuovo tentativo di Sottil, ma questa volta Meret riesce a bloccare il tiro. La prima frazione di gara si conclude con il gol annullato a Victor Osimhen per un suo fuorigioco. Il nigeriano, infatti, è oltre il penultimo difendente.

La ripresa comincia con il tentativo di Rrahmani di testa: palla che sorvola la traversa. Al 51’ Kvaratskhelia serve un assist al bacio per Lozano che, però, manda fuori da buonissima posizione. Trascorrono dieci minuti e Barak sfiora il gol con conclusione di sinistro, ma il suo tentativo termina di pochissimo a lato.

All’82’ Politano serve Raspadori, il quale la cerca di piazzare di sinistro: gran parata di Gollini. Le due squadre tentano il gol del successo, ma il match si conclude con il risultato di 0-0. Anche nella gara dell’altra serata c’è stato un pareggio, visto che anche Lecce e Empoli si sono divisi la posta. I toscani sono passati in vantaggio al 22’, ma i padroni di casa hanno pareggiato con Strefezza.

La classifica aggiornata

Napoli 7, Milan 7, Lazio 7, Torino 7, Roma 7, Atalanta 7, Napoli 6*, Inter 6, Juventus 5, Salernitana 4, Fiorentina 5, Udinese 4, Sassuolo 4, Spezia 4, Bologna 1, Empoli 2, Sampdoria 1, Verona 1, Lecce 1, Cremonese 0, Monza 0.