Marotta e Ausilio infuriati: rabbia Inter, l’episodio è stato pesante

Difficile inizio di stagione per l’Inter di Simone Inzaghi. Due vittorie (una soffertissima) ed una sconfitta preoccupano l’ambiente.

Dopo un precampionato piuttosto difficile in casa Inter suonano i primi campanelli d’allarme anche in campionato. Il club nerazzurro, nella prima trasferta difficile del campionato, è caduto con un netto 3 a 1 contro la Lazio, mostrando evidenti lacune. L’Inter ha iniziato bene la gara, ma è calata dopo il gol subito ed ha sofferto le avanzate biancocelesti.

Sarri è riuscito a ingabbiare gli schemi del grande ex Simone Inzaghi, criticato molto per diverse scelte tattiche. La scelta di inserire Gagliardini al posto di Calhanoglu ed i cambi di Dumfries e Lukaku hanno comportato dure accuse al tecnico, criticato per aver letto male in questo caso la gara.

Sia nel precampionato che in questa prima fase di stagione è finita sotto osservazione la difesa. La società ha resistito agli assalti prima per Bastoni e poi per Skriniar, ma la difesa sembra avere evidenti lacune ed i gol subiti cominciano ad essere un pò troppi.Gli ultimi rumors riguardo la dirigenza nerazzurra sono preoccupanti.

Inter, Ausilio e Marotta infuriati dopo la Lazio

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport Ausilio e Marotta sono apparsi non solo delusi ma arrabbiati da ciò che è successo all’Olimpico. I dirigenti hanno espresso il proprio malcontento ad Inzaghi e alla squadra per i problemi evidenti nel reparto difensivo.

Una delle cose che ha infastidito i dirigenti dell’Inter è il fatto che già in precampionato i problemi in difesa erano evidenti, ma nonostante ciò la situazione non è cambiata e la squadra non è riuscita a risolvere i propri problemi. Ora saranno giorni caldi con l’Inter che affronterà prima la Cremonese e poi un ciclo terribile contro Milan e Bayern Monaco.