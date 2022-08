Barcellona, terribile vicenda: i tifosi restano di sasso

I tifosi del Barcellona sono rimasti realmente scossi dall’accaduto a un giocatore blaugrana: la notizia si è diffusa dovunque.

Questa volta a tenere col fiato sospeso e sotto shock non è nessuna vicenda di calciomercato, bensì una personale che ha coinvolto Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante vive un momento piuttosto complicato al Barcellona, poiché l’arrivo di Lewandowski gli ha chiuso quasi tutte le porte della rosa e infatti potrebbe cambiare squadra. Il tentativo degli ultimi giorni è quello del Chelsea, ma pare che il giocatore non si poi così convinto.

Nelle ultime ore, tuttavia, le faccende professionali sono state offuscate da questioni personali ben più delicate, che racconta ‘El Pais’. Di rientro dalla sfida di campionato contro il Valladolid, Aubameyang è rientrato a casa ed è stato vittima di un’aggressione violenta.

Il gabonese si trovata nella sua dimora di Castelldefels, quando un gruppo di malviventi ha fatto irruzione, generando timore e panico nell’attaccante e nella sua famiglia.

Barcellona, grande paura per Aubameyang: aggressione in casa

Come racconta il quotidiano, riprendendo le dichiarazioni da fonti della Polizia, ben quattro malviventi si sono arrampicati dal giardino, mentre Aubameyang e la sua famiglia erano in casa, per entrarvi. Con sbarre di ferro e varie armi da fuoco, i ladri hanno minacciato il calciatore e pare che lo stesso sia stato anche picchiato. I malviventi hanno aperto la cassaforte e sottratto diversi gioielli, scappando poi a bordo di un’Audi A3 bianca.

Tutti sono rimasti sotto shock e la moglie del giocatore è stata colei che subito ha informato le Forze dell’Ordine. Dopo la ricostruzione dei fatti, la Polizia locale sta analizzando le immagini delle varie telecamere. Ad aggravare la situazione è il fatto che l’irruzione sia avvenuta con Aubameyang e famiglia in casa e che sia avvenuta anche un’aggressione fisica.