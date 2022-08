“Visite mediche”: Inter, un altro regalo di mercato per Inzaghi

L’Inter sta per chiudere il colpo di calciomercato: c’è già la data delle visite mediche e delle firme col club nerazzurro.

Ci ha lavorato tanto nelle ultime settimane, poi alla fine l’Inter ha optato per Francesco Acerbi per rinforzare la difesa nerazzurra. L’italiano classe ’88 attualmente si disimpegna con la Lazio. Tuttavia, il rapporto in particolare con la tifoseria si è logorato durante l’ultima stagione. Ciò motiva ancor di più il difensore a non lasciar scappare l’occasione di giocare in nerazzurro, quindi anche in Champions League.

Acerbi gode della stima di mister Inzaghi, che lo conosce già bene per i trascorsi sulla panchina della Lazio, e ciò in qualche modo ha spinto alla chiusura della trattativa, in prestito.

Da diverso tempo le due società lavorano al prestito, prevedendo che si sarebbe trovato l’accordo definitivo allo scadere della finestra estiva di calciomercato e così sarà.

Inter, arriva Acerbi: entro mercoledì visite mediche e firma

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, attraverso Twitter, mercoledì potrebbe essere il giorno designato per le visite mediche e la firma di Acerbi sul contratto con la Lazio. L’accordo è stato definitivo sulla base del prestito con opzione di riscatto dal biancoceleste, mentre il giocatore percepirà un ingaggio di 2 milioni di euro.

All’Inter Acerbi rivestirà il ruolo di vice de Vrij e pur di trasferirsi in nerazzurro ha rinunciato a due mensilità da parte della Lazio, siccome a tal proposito pare non essere stato trovato l’accordo tra le due società. Acerbi viaggerà in prestito gratuito, sostituendo di fatto il vuoto lasciato da Ranocchia. Il grande rapporto che ha con mister Inzaghi, del quale conosce bene le idee tattiche, saranno la chiave di volta a suo favore per guadagnarsi la riconferma a fine stagione.