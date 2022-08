Calciomercato Inter, Marotta resta di sasso: ha deciso il presidente Zhang

Calciomercato Inter, dopo le ultime riguardanti l’infortunio di Lukaku arrivano anche altre novità: a decidere questa volta è Zhang.

L’Inter è alle prese con una notizia difficile da dover e poter digerire. Romelu Lukaku sarà infatti out per diversi match. Adesso, però, anche in ottica mercato non arrivano buone nuove. O meglio, una trattativa si complica. Stavolta a decidere è Zhang, con Marotta e Inzaghi che non possono far altro che adeguarsi.

In casa Inter, dopo la sconfitta subita all’Olimpico contro la Lazio, non si respira un clima propriamente di serenità. Le ultime arrivate riguardo le condizioni di Lukaku preoccupano Simone Inzaghi e la squadra. Specialmente in vista degli importanti impegni che il gruppo è chiamato ad affrontare tra campionato e Champions League.

Anche in ambito calciomercato, ora, sono arrivate ulteriori novità. L’eventuale trattativa che dovrebbe portare Francesco Acerbi in nerazzurro infatti si complica. Con l’Inter che, a pochissimo dalla chiusura del mercato, ancora non è riuscita a colmare il vuoto lasciato da Andrea Ranocchia. Le ultime.

Calciomercato Inter, Zhang non dà l’ok per Acerbi: il difensore e l’aumento del monte ingaggi non convincono il presidente

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, tramite Gianluca Di Marzio, quindi Steven Zhang non sarebbe ancora convinto di muoversi per un’altra operazione in entrata. Operazione che, in questo caso, comporterebbe l’arrivo di Francesco Acerbi. Difensore pronto a lasciare la Lazio, dove tra l’altro non ha più il posto da titolare.

“Ciò che sta frenando la chiusura dell’operazione è il punto di vista del presidente Steven Zhang, non convinto né dal giocatore né di effettuare un’ulteriore operazione in entrata per comprare un difensore (che comporterebbe un aumento del monte ingaggi)”, è quanto fatto sapere da ‘Sky Sport’. Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta hanno perciò, ora come ora, poco tempo per convincere il numero uno nerazzurro della necessità di un innesto per la difesa.