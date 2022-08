Inter, questa non ci voleva: l’ufficialità su Lukaku gela Inzaghi

Inter in allarme, arriva l’ufficialità sulle condizioni di Lukaku: ecco quanto riferito dal club tramite comunicato. La notizia preoccupa Inzaghi.

L’Inter è chiamata a ripartire dopo la dura sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Lazio. Della notizia, però, che era circolata in merito al problema muscolare rimediato in allenamento da Lukaku, ora parla anche il club nerazzurro. Il comunicato ufficiale preoccupa Simone Inzaghi. Le ultime.

Nelle ultime ore l’Inter tutta è stata in apprensione per lo stop, rimediato ieri in allenamento, da Romelu Lukaku. Il belga non ci sarà sicuramente contro la Cremonese nel turno infrasettimanale, ma le sue condizioni saranno da valutare nuovamente nel corso della prossima settimana.

Questo significa che l’attaccante tornato alla corte di Inzaghi, quindi, non ci sarà neppure nel Derby. L’Inter scenderà infatti in campo contro il Milan il 3 settembre alle ore 18:00 ma l’attaccante di punta potrà essere disponibile. Toccherà di nuovo a Dzeko far fronte all’emergenza e aiutare i propri compagni nel reparto offensivo.

Inter, brutte notizie per Inzaghi: arriva il comunicato ufficiale sulle condizioni di Lukaku

Questo il comunicato ufficiale emanato dai canali ufficiali dell’Inter: “Romelu Lukaku si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di ieri mattina”.

“Gli accertamenti – si legge ancora nella nota – hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana“. L’attaccante salterà perciò anche il Derby. La speranza di Inzaghi è ora quella di riaverlo almeno per la prima di Champions League contro il Bayern Monaco. Match che andrà in scena mercoledì 7 settembre.