Juventus, alla fine se ne andranno: doppio addio di fine agosto

La Juventus, oltre al colpo Paredes, sta per concretizzare anche due cessioni: le trattative sono avviate, la fumata bianca è vicina.

Un ultimo colpo di mercato, per rendere più competitivo un reparto che per diversi giorni sarà orfano di Adrien Rabiot. Dopo la partita pareggiata contro la Roma, durante la quale il francese è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio, la Juventus si è rituffata subito sul mercato. All’appello manca soltanto il regista tanto invocato dal tecnico Massimiliano Allegri, ovvero Leandro Paredes. La trattativa, ormai, ha raggiunto un punto di svolta e si attende soltanto la fumata bianca.

I contatti, in queste ore, sono andati avanti in maniera fruttuosa: l’argentino (non impiegato ieri in campionato), salvo sorprese, arriverà con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 o 15 milioni che si tramuterà in obbligo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi stagionali. Restano da limare alcuni dettagli ma, al momento, la strada appare decisamente in discesa.

Il suo ingaggio comporterà almeno due cessioni, che il club intende concretizzare a stretto giro di posta. In lista di sbarco, nel dettaglio, ci sono due elementi finiti ai margini della squadra. Il primo, a sorpresa, porta il nome di Nicolò Fagioli. Il recente rinnovo del contratto faceva immaginare una sua permanenza a Torino almeno fino a gennaio tuttavia, in queste settimane, il centrocampista non è riuscito a conquistare la fiducia di Allegri.

Juventus, doppia cessione in vista: partono Fagioli e Arthur

Il classe 2001, stando a quanto riportato su Twitter da Nicolò Schira, piace molto alla Sampdoria e alla Cremonese. Il suo agente Andrea D’Amico a breve incontrerà la dirigenza bianconera, al fine di fare il punto della situazione ed individuare la soluzione migliore per il proprio assistito. Oltre a lui, è destinato a fare le valigie pure Arthur. L’ultima presenza in campo del brasiliano è datata 11 maggio. Da quel momento in poi, per scelta tecnica e continui infortuni, è sparito dai radar della Juventus.

Per lui si era fatto avanti il Valencia ma la trattativa non è decollata a causa delle richieste economiche del calciatore. Ora, invece, a farsi avanti in maniera concreta è stato l’Everton autore di una partenza choc in Premier League (due punti in 4 gare e penultimo posto). L’operazione ha diverse chance di concretizzarsi, anche perché Arthur ha necessità di giocare per continuare a coltivare le speranze di partecipare al Mondiale. La Juventus, dal canto suo, è disposta a farlo partire in prestito.