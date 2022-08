Doccia gelata per Allegri: è successo durante Juventus-Roma

Il secondo tempo di Juventus-Roma comincia con una pessima notizia per mister Allegri, che è subito costretto a correre ai ripari.

La prima frazione di gioco tra Juventus e Roma ha visto i bianconeri dominare la sfida casalinga. La squadra di Max Allegri ha mantenuto il ritmo elevato, nonostante la tensione potesse calare dopo il vantaggio di Vlahovic su punizione appena al 2′ di gioco. I giallorossi hanno provato a reagire, ma poche volte hanno impensierito sul serio la difensa avversaria.

A metà primo tempo la Juventus poteva finire in doppio vantaggio, ma il direttore di gara Irrati ha annullato il gol di Locatelli, non senza polemiche, a causa di un tocco di braccio a metà campo da parte del centravanti serbo dei bianconeri. Ciò ha consentito alla Roma di tornare negli spogliatoi con il minimo svantaggio.

José Mourinho avrà sicuramente caricato i suoi, prima del secondo tempo e infatti la Roma ha recuperato il guizzo, mentre più sotto tono sono apparsi i bianconeri, almeno inizialmente.

Juventus-Roma, Rabiot esce per un problema fisico: spazio a Zakaria

Al 57′ di gioco la partita si ferma perché Adrien Rabiot resta a terra e accusa un dolore alla coscia sinistra. Il francese si rialza e cerca di capire se ce la fa, ma alla fine esce e viene sostituito da Denis Zakaria. Pessima notizia per Allegri, poiché bisognerà capire cos’è accaduto al centrocampista. Non è ancora chiaro se l’infortunio è preoccupante o meno.

Nel frattempo per Zakaria è arrivata l’occasione per mettersi in mostra, dopo essere passato in secondo piano in questo inizio di stagione. Gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero definire il futuro dello svizzero diversamente dai suoi desideri. Zakaria vorrebbe restare a Torino, ma ci sono delle offerte dalla Bundesliga e la Juventus potrebbe pensarci, qualora non rientrasse definitivamente nei piani tattici di Allegri.